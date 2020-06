Toe aan verkoeling? Met deze hack maak je ijsblokjes zonder geknoei met water

Er staat een gigantisch hete zomer voor de deur en dat betekent dat we wat verkoeling nodig hebben. Je kunt dus alvast beginnen met het invriezen van een paar kilo aan ijsblokjes. Maar hoe doe je dit nu eigenlijk zonder dat eindeloze geknoei met water? Daar heeft iemand nu een briljante hack voor bedacht.

De life hack komt van TikTok’s ‘Brittnaenae’. Haar video is inmiddels al ruim 4 miljoen (!) keer bekeken.

IJsblokjes invriezen

Als je ijsblokjes wil maken, bestaan daar hele handige plastic bakjes voor. Maar als je het water netjes in alle vakjes probeert te verdelen, resulteert dit vaak in een enorm gevecht tussen jou, de kraan en het bakje. Het spettert alle kanten en dat zorgt voor ongelijke ijsblokjes, die niet bepaald de schoonheidsprijs verdienen.

Life hack

Brittnaeae had hier ook last van en vond een briljante oplossing. In de TikTok-video laat ze zien hoe je doet. Haar geheim? Er moet juist water op de vlakke plekken gegoten worden die de groeven scheiden, zodat het water zachtjes in de omliggende secties kan druppelen zonder te spatten of over te lopen. Hmm, dat we daar nooit eerder aan gedacht hebben…

Bekijk hieronder de video.

Bron: TikTok | Beeld: iStock