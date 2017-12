Halleluja: wist je dat er avocado’s bestaan zónder pit?

Avocado’s: de meeste mensen hebben er een haat-liefderelatie mee. Ze zijn immers hartstikke lekker en veelzijdig, maar soms zijn ze zo hard dat je er een ruit mee in zou kunnen gooien. Óf ze zijn juist veel te rijp en bruin zodra je ze doormidden snijdt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de grote pit die er soms in zit. Zucht.

Je hebt vast weleens meegemaakt dat je de perfecte avocado uit het schap wist te vissen, maar bij het doormidden snijden enorm teleurgesteld werd. Omdat de pit vrijwel dezelfde grootte had als de avocado en er dus bijna geen vruchtvlees overbleef.

Cocktailavocado

Cocktailavocado’s to the rescue, want deze avocado’s bevatten géén pit. Sterker nog, je kunt ze in hun geheel opeten; ook de schil. Vooral in Zuid-Amerika vind je ze op iedere markt, hier zijn ze nog een stuk onbekender.

Ze winnen echter wel wat bekendheid dichter bij huis; zo heeft de Britse keten Marks & Spencer ze net in hun assortiment opgenomen.