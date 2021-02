Het is zover: vandaag is het Nationale Drink Wijn Dag. Nu we allemaal volle dagen thuis zitten zijn we ’s avonds sneller geneigd om toch die fles wijn open te trekken als we op de bank ploffen. Vandaag mag dat zonder enig schuldgevoel.

Eerst een kleine background story: waar komt deze feestdag eigenlijk vandaan? Dit is (hoe kan het ook anders) uit de Verenigde Staten komen overwaaien. Het is een fenomeen op Facebook dat meer dan 50.000 likes krijgt. Sinds een aantal jaar is er nu ook een klein groepje wijnliefhebbers in Nederland dat van alles post met allerlei informatie over wijn. Maar hoe vind je nou de juiste fles in de supermarkt?

Stap 1: Soort

Eerst moet je bepalen welke soort je wilt. Wit of rood? Licht en fris of juist vol? Soepel of stevig? Dit hangt ook vaak af van waar je de wijn bij gaat drinken. Voor bij een borrel kun je bijvoorbeeld eerder kiezen voor een frisse witte wijn. En bij een gerecht met vette vis liever een volle witte variant. En bij een biefstukje natuurlijk een lekkere stevige rode wijn. Snap je er nu al bijna niks meer van? Geen stress! In de meeste supermarkten hangen kaartjes bij de schappen waar de kleur en het smaaktype op vermeld staat.

Stap 2: Budget

De volgende stap is het vaststellen van je budget. Hoeveel wil je ongeveer uitgeven? Drink je liever wat goedkopere wijn zodat je meer flessen kunt kopen, of ben je een ervaren wijnproever en ga je liever voor de wat duurdere flessen? In de supermarkt is het verstandig om vaak tussen de 5 en 7 euro aanschafprijs te blijven als het gaat om een fles wijn. Duurdere wijn kun je dan beter in een speciaalzaak kopen, zoals de Gall&Gall, en onder de vijf euro wordt de kwaliteit van de wijn ook met de euro minder.

Stap 3: Afkomst

Nu je al een heel eind op weg bent met het kiezen van de juiste wijn wordt het tijd om de etiketten wat van dichterbij de gaan bekijken. Het is hierbij verstandig om de keuze te maken uit wijnen uit de Nieuwe Wereld (alle wijnbouwgebieden buiten Europa) en wijnen uit de Oude Wereld. Je kan dit makkelijk onthouden. Het warme klimaat uit de Nieuwe Wereld zorgt namelijk voor rijpe druiven die fruitig en krachtig zijn. Wijnen uit de Oude Wereld zijn over het algemeen wat subtieler. Simpel gezegd: hoe noordelijker het gebied, hoe meer zuren de wijn bevat en hoe frisser hij is.

Stap 4: Kwaliteit

Als laatste is het nog belangrijk om de kwaliteit van de wijn te bepalen. Hiervoor kijk je naar de kwaliteitsaanduiding die op het etiket van de fles staat. Er bestaat zoiets als een classificatiesysteem als het gaat om wijnen. De wijnen worden dan ingedeeld in een bepaalde kwaliteitscategorie. Als de wijn hoog gecategoriseerd is moet de wijnboer zich aan meer eisen houden. De hoogste categorie in Frankrijk is bijvoorbeeld AOC (Appellation d’Origine Contrôlée). In Italië is dit DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) en in Spanje DOC (Denominación de Origen Calificada). Dus waar moet je nu op letten? Hoe kleiner de appellation is die op de fles wordt genoemd, hoe beter de wijn. Cheers!

