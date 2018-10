Happy herfst: appels uit de oven met vanille, boter,  citroen &  basterdsuiker

Volle romige smaken, zoet fruit, hartige taarten: het belooft een heerlijke herfst te worden.

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: Gill Meller | Foto’s: Andrew Montgomery

Dit heb je nodig voor 2 tot 3 personen

3-4 zoete appels • 50 g zachte boter • 1 vanillestokje, in de lengte gehalveerd en merg eruit geschraapt • 2 el lichte basterdsuiker • reepjes schil van 1 onbespoten citroen • crème fraîche (optioneel)

Extra nodig: keukentouw

Bereidingswijze

Verwarm de oven voor op 180 °C. Halveer de appels en leg ze in het midden van een vel bakpapier dat groot genoeg is om over de appels te vouwen zodat je een pakketje krijgt. Doe de boter, het vanillemerg en de lichte basterdsuiker in een kom en meng goed. Schep wat van deze zoete vanilleboter op elke appel. Bestrooi met de citroenschil en leg het vanillestokje erop. Vouw het bakpapier over de appels tot een mooi pakketje en bind dicht met een touwtje. Leg de pakketjes op een bakplaat en zet in de oven. Bak 20 tot 25 minuten, tot de appels gaar zijn. Haal de bakplaat uit de oven en open de dampende pakketjes voorzichtig. Serveer de hete appels met het citroenachtige, vanilleachtige, boterige vocht en eventueel een flinke lik crème fraîche.

Dit recept is afkomstig uit VIVA 40-2018. Deze editie ligt t/m 9 oktober in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.