Je bewaart havermout waarschijnlijk verkeerd en de gevolgen zijn héél vies

Grote kans dat je havermout gewoon in het pak zitten laat waarin je het gekocht hebt. Tot nu. Want hoewel havermout lang meegaat, is dat een stuk korter als de je de vlokken in het originele pak laat zitten. En die gevolgen gaan verder dan een beetje een vreemde smaak.

Havervlokken zijn een jaar houdbaar. Mits goed bewaart, blijven ze langer houdbaar. Het is belangrijk dat je het spul altijd op een koele, donkere en droge plaats bewaart. Je kunt de vlokken gewoon in de keuken opslaan, maar in bijvoorbeeld een kelder is nog veel beter.

Voedselmotten

Een grote fout die door veel mensen gemaakt wordt: havermout openen en in de originele verpakking in de kast terugzetten. De kans is dan aanwezig dat je over een tijdje, schrik niet, met ‘voedselmotten’ opgescheept zit. Het wordt hen zo immers bijzonder makkelijk gemaakt om in de verpakking terecht te komen. En als ze daar eenmaal in zitten, leggen ze daar hun (#kots) eitjes.

Eitjes

Het schrikbarende is dat je dit vaak niet eens doorhebt, omdat de havervlokken dezelfde kleur hebben als de eitjes. Dit onsmakelijke geintje kan leiden tot een heuse voedselmottenplaag in huis, en dat wil je niet. Ze zitten dan óveral en je kunt álles uit je voorraadkast wegkieperen.

De way to go

Om dit drama te voorkomen, is het verstandig de havermoutvlokken na openen in een luchtdichte pot of bak op te bergen. Zo blijft het beschermd tegen vocht, lucht én die smerige kleine beestjes die je níet in je keuken wil hebben. Op deze manier blijft je havermout ook het lekkerst en kun je het langer bewaren.

Houdbaarheid checken

Maar hoe weet je of je havermout nog goed is? Dit kun je prima checken. Havermout heeft een zoete, nootachtige geur en een wit met lichtbruine kleur. Ruik of zie je iets anders? In de vuilnisbak ermee. Daarnaast is het goed om te kijken of je niks ziet bewegen. Een vlokje proeven om te kijken of je havermout niet te droog is geworden, kan ook gen kwaad. Nou eh… eet smakelijk…?

