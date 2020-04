Het beste uit het westen: Havermoutwafel met zomerfruit

De Amerikaanse keuken staat misschien bekend om vette burgers en pancakes, in Californië doen ze alles net even anders. In dit recept zijn verse groente en fruit de hoofdingrediënten.

Voor 4 personen

Bereidingstijd: 50 minuten

Benodigdheden

95 g quinoa

85 g gesneden havermout of bulgur van haver

120 g haverbloem

4 tl bakpoeder

2 tl gemberpoeder

4 grote eieren, gesplit

400 ml ongezoete kokosmelk uit blik

60 ml ahornsiroop, plus extra om te serveren

60 g gesmolten en afgekoelde boter, plus een beetje om in te vetten

Voor de garnering:

160 ml kokosroom

in plakjes gesneden zomerfruit, geroosterd

zwart sesamzaad

geroosterde hazelnoten

Extra nodig:

bakpapier keukenmachine wafelijzer



Bereiding

Rooster de quinoa op middelhoog vuur 3 tot 5 minuten in een kleine steelpan tot de aroma’s vrijkomen. Voeg de havermout of bulgur, 350 ml water en een theelepel zout toe, dek de pan af en laat 15 minuten sudderen. Schep alles op een groot bord en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Verwarm de oven voor tot 110 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Meng in een kom de haverbloem, het bakpoeder en het gemberpoeder. Klop in een maatbeker de eiwitten stijf en zet apart. Doe de eidooiers, de kokosmelk, de ahornsiroop en de boter in een keukenmachine en klop 1 minuut op middelhoge snelheid, tot je een glad mengsel hebt. Voeg de afgekoelde havermout of bulgur toe en klop nog 1 minuut. Schraap de wanden van de kom van de keukenmachine schoon, voeg het haverbloemmengsel toe en klop nog 1 minuut, tot je een glad beslag hebt. Voeg de stijfgeklopte eiwitten toe en meng voorzichtig met een spatel. Vet het wafelijzer in en verwarm voor. Giet voldoende beslag in het wafelijzer en bak de wafel 7 tot 8 minuten, tot de wafel knapperig en mooi goudbruin is. Leg de wafel in de voorverwarmde oven om hem warm te houden. Herhaal tot alle wafels zijn gebakken. Klop de kokosroom stijf en serveer de wafels met een flinke eetlepel ervan. Garneer met het fruit, het sesamzaad en de hazelnoten.

Dromen van eten

Californië, een culinaire smeltkroes en volgens Vivian Lui een van de meest veelzijdige keukens van de wereld. Dat riep om een eigen kookboek. Met California dreamin’ maak je heerlijke lentesalades, pokébowls en geniet je van zowel fusiongerechten als fijne klassiekers. € 25,95 Good Cook

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst: Vivian Lui | Foto’s: Con Poulos

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-15, deze editie ligt t/m 14 april in de winkel of bestel ‘m hier.