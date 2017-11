Heaven: in deze chocoladeletters zit Licor 43

Ben jij fan van dit overheerlijke drankje? Dan is deze lekkernij er eentje om groot op je verlanglijstje te schrijven. Deze speciale chocoladeletters zijn namelijk gevuld met Licor 43. Is dat even smullen!

Wel natuurlijk alleen speciaal voor de volwassenen. Dit geweldige idee is bedacht door Bakkerij Oegema uit Dedemsvaart. Zelf is bakker Jimmy Braat een beetje overdonderd door de plotselinge populariteit. Hij vertelt aan RTL Nieuws: ‘Ik word platgebeld en gemaild met bestellingen. Het is eigenlijk absurd, ik ben maar een klein bakkertje. Ook bedrijven bestellen ze veel, net nog een drankwinkel uit Lelystad.’ Wij vinden het niet heel gek, dat er een run is ontstaan op deze heerlijke drankletters. Ook in huis halen? Ze kosten 5,95 euro per stuk (exclusief verzendkosten).

