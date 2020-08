Heaven op een stokje! Deze wodka ijsjes met zure matten maak je zelf

Gin-tonic ijs move over. Combineer je twee grootste favorieten (en guilty pleasures) wodka en zure matten voor een ijskoude verkoeling. O,ja en vergeet natuurlijk de 7-UP niet (oepsie).

Zure matten

Men neme: wodka (zoveel als je zelf wilt), zure matten, 7-up (of Sprite) en ijsvormen. Snijd de matten in kleine stukjes en vouw ze tot een soort strikje (schattig). Zo blijven ze goed in het midden van je ijsje liggen. Schenk vervolgens de ijsvorm naar smaak vol met 7-UP en wodka. Zet de gevulde ijsvormen in de vriezer. Nu 4 tot 6 uur wachten en het grote genieten kan beginnen. Het water loopt ons al in de mond.

Zure mat van 2011 meter

Nog even terug naar de good old zure matten. Behalve regenboog is het overheerlijke snoepgoed ook te in rood (aardbei), groen (appel), bruin (cola) en blauw verkrijgbaar. Wist je trouwens dat er zelfs een zure mat is opgenomen in het Guiness Book of World Records? Het snoepmerk Look-O-Look maakte in 2011 een mat van maar liefst 2011 (!) meter lang. Das pas zuur…

