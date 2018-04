Heel fijn: eindelijk een zomerdrankje zonder overdosis suiker

Aperol Spritz, Gin & Tonic, Radler, Pornstar Martini… de afgelopen jaren hebben we tal van zomerse drankjes de revue zien passeren. En hoe je het ook went of keert, eigenlijk staan ze vrijwel altijd gelijk aan een caloriebommetje. Vooral bij mixdrankjes en cocktails zijn frisdranken of scheppen suiker een onmisbaar ingrediënt. Voor aanstaande zomer gooien we het echter over een andere boeg: de skinny bitch is terug van weggeweest!

Millennials kiezen voor wodka

Deze return van de skinny bitch danken we aan het Amsterdamse IMA, een bureau gespecialiseerd in influencer marketing. Zij lanceren MOÅ, een nieuw wodkamerk gericht op millennials, om te laten zien dat ze méér zijn dan alleen een agency. ‘We zagen een kans binnen de wodka-industrie, aangezien er momenteel geen premium wodka op de markt is die aansluit op de behoeften van millennials: bewust genieten en authenticiteit. Wodka wordt door deze doelgroep verkozen boven dranken bomvol kunstmatige smaakstoffen of cocktails met een hoop suiker. Millennials zijn op zoek naar een drankje dat past bij hun bewuste manier van leven, zonder dat ze daarbij moeten inleveren op smaak of kwaliteit,’ aldus Maggie Raedts, oprichtster van IMA.

Skinny bitch à la Marie

Maar terug naar de skinny bitch. Wodka met bruiswater is het dus helemaal deze zomer. Ter promotie van hun nieuwe wodkamerk heeft MOÅ de handen ineen geslagen met watermerk Marie-Stella-Maris. Samen kwamen ze tot de MOÅ Marie; een wodka gemixt met bruiswater van Marie-Stella-Maris en een garnering van gember, munt en komkommer. Zie jij jezelf al zitten, op het terras?

Bron: IMA | Beeld: IMA, iStock