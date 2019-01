Heerlijk: kijkers smullen van dit ene fragment tijdens Heel Holland Bakt

We waarschuwen alvast: pas op, spoilers! Want gisteravond zat Nederland Bakland weer voor de televisie gekluisterd en was het smullen geblazen bij een nieuwe aflevering van Heel Holland Bakt. Een aflevering met een zwart randje: Cas werd naar huis gestuurd. Toch is dat niet waar Twitter over praat…

Het leukste fragment van deze week danken we aan Hanneke. Want na Vincent – waar we vorige week afscheid van moesten nemen – is het nu Hanneke die versteld staat van de Almachtige Maroeska (en die dat niet onder stoelen of banken steekt). Maroeska blijft een streber en zeker in een competitie kan dat ervoor zorgen dat mensen met hun ogen rollen. Zo ook Hanneke. Haar gezicht spreekt boekdelen en dat zorgt voor de nodige hilariteit op Twitter:

Wanneer je aan het koken bent en je man zich weer bemoeit met je kookkunsten…!!!#hhb #HeelHollandBakt pic.twitter.com/ziS0crVbur — Koningin Maxima (@MaximaKoningin_) 20 januari 2019

Wanneer iemand zegt dat je geen koffie nodig hebt om je dag goed te beginnen #hhb pic.twitter.com/L9852Hi27m — Victor Hopman (@vic23) 20 januari 2019

Wanneer je opeens bedenkt dat de kinderen drie uur geleden van de kinderopvang opgehaald moesten worden. #hhb pic.twitter.com/8tWKKEAn4t — Chagenijn (@ChageNijn) 20 januari 2019

