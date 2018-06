Héérlijk vega: Bloemkoolwings met hete saus

Gezond is meegenomen, maar dan graag wel een beetje lekker. Laat dat maar aan Celia Brooks over! Wat zíj allemaal met groente doet.

Benodigdheden voor 2-4 personen

Bereiding: 40 minuten

Goed om te weten: caloriearm | glutenvrij (als je glutenvrije cornflakes gebruikt) | zuivelvrij

Voor de bloemkoolwings: keukenzout • 250 g bloemkoolroosjes, zo groot als walnoten • 100 g cornflakes (liefst ongezoet en zonder kunstmatige toevoegingen) • zeezout • 2 eieren • kokosoliespray of een andere oliespray

Voor de hete saus: 1 el kokosolie of extra vergine olijfolie • 4 el tomatenketchup • ½ tl sriracha of een andere hete chilisaus • 2 tl appelciderazijn of rijstazijn • 1 tl lichte sojasaus • 1 kleine knoflookteen, geperst, of ½ tl knoflookpoeder

Optioneel: voeg 1 of 2 el geroosterd sesamzaad toe aan de kruimels voor extra smaak.

Ook nodig: Bakplaat, bakpapier, keuken–machine voor het pulseren van de cornflakes (of doe ze in een afgesloten plastic zak om ze te verkruimelen)

Zo maak je het

Breng een ruime pan gezouten water aan de kook. Voeg de bloemkoolroosjes toe en blancheer ze 1 minuut. Haal ze uit de pan en spoel ze af onder koud water tot ze zijn afgekoeld. Laat ze goed uitlekken.

Verwarm de oven voor tot 200 °C en bekleed een bakplaat met bakpapier. Doe de cornflakes in een keukenmachine en pulseer tot ze op zeer fijne broodkruimels lijken. Schud ze in een ondiepe kom en roer er een flinke mespunt zeezout door.

Klop de eieren los in een kleine kom. Wentel elk roosje eerst door de cornflakes, dan door het ei en vervolgens opnieuw door de cornflakes. Leg ze op de bakplaat.

Bespuit elk stukje bloemkool een paar keer met olie. Bak de roosjes 20 minuten in de oven, of tot ze stevig en knapperig zijn.

Maak intussen de hete saus: meng alle ingrediënten in een kleine steelpan en breng al roerend aan de kook. Haal de pan van het vuur, breng op smaak met zout en peper en zet even weg.

Zodra de bloemkoolwings klaar zijn, giet je de hete saus in een serveerschaaltje en schep je de wings op een grote schaal. Meteen opeten!

Eetsmakelijk!

Foto: Jean Cazals