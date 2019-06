Heerlijk zoet genieten met dit recept voor een Quatre quarts au citron

Sweets for my sweet… Pak je lief – of jezelf – in met deze onweerstaanbaar lekkere zoete baksel.

Ingrediënten

Voor 10 personen

Voor de cake 4 eieren • 200 g kristalsuiker • zout • 1 tl vanille-extract • de geraspte schil en het sap van 1 citroen • 200 g roomboter, gesmolten • 200 g patentbloem • 6 g bakpoeder Voor de citroenchips 200 ml water • 100 g kristalsuiker • 1 citroen Voor het glazuur 50 ml citroensap • 250 g poedersuiker Verder nodig cakeblik van 25 cm

Bereiding

Verhit de oven tot 180 °C. Vet het cakeblik in met boter en bestuif licht met wat bloem. Splits de eieren en meng de eidooiers met 175 g suiker. Voeg een snufje zout, het vanilleextract, de rasp en het sap van de citroen toe en roer tot een glad beslag. Zorg dat de boter op kamertemperatuur is en meng die door het beslag. Blijf goed roeren tot de boter volledig gemengd is. Zeef de bloem met de bakpoeder en voeg toe. Klop de eiwitten stijf met 25 g suiker en spatel voorzichtig in drie keer door het beslag. Vul het cakeblik tot driekwart hoogte en bak in de oven in 45-60 minuten helemaal gaar of tot een houten prikker er schoon en droog uit komt.

Breng voor de chips het water met de suiker aan de kook en haal van het vuur. Snijd de citroen in plakjes van 2 mm dikte en leg ze enkele minuten in de siroop. Laat de citroenschijfjes uitlekken en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Droog ze 2 uur in de oven op 70 °C (heteluchtoven).

Meng voor het glazuur het citroensap met de poedersuiker tot een glad papje. Zet de cake op een taartrooster boven een bord en giet het glazuur over de hele cake. Zet de cake 8 minuten terug in de oven op 100 °C om het glazuurlaagje uit te drogen. Laat de cake volledig afkoelen en decoreer ’m met de citroenchips.

