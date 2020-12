Perfect om de kerstdagen mee door te komen: een winterse sangria

Bij de kerst hoort natuurlijk heerlijk eten, maar ook een lekker drankje! En het liefst eentje mét alcohol! Wat dacht je van een heerlijke kerstsangria?

Het is allemaal grijs, saai en suf deze dagen. Maar gelukkig hebben wij dé oplossing gevonden om van jouw kerst toch nog een feestje te maken. Want deze kerstsangria klinkt wel heel goed! Dus hop, naar de supermarkt.

De ingrediënten

300 milliliter cranberrydrank

25 gram basterdsuiker

1 fles fruitige rode wijn

50 milliliter sinaasappellikeur

1 sinaasappel

Handje cranberry’s

1 rode appel

1 kaneelstokje

Ijsblokjes

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Je kunt de sangria dan ook het beste een aantal uur van tevoren bereiden. Zo heeft het heerlijke kerstdrankje genoeg tijd om in te trekken en heb jij meer tijd om jezelf op te tutten. Win – win! We raden je aan om gemiddeld 4 uur van tevoren te beginnen. Zo weet je zeker dat je kunt genieten van een heerlijk glaasje sangria. Wij zeggen alvast: Santé!

Zo maak je ‘m

Meng de basterdsuiker, cranberrydrank, rode wijn en sinaasappellikeur door elkaar in een grote pan. Snijd ondertussen de sinaasappel en appel in partjes. Met schil! Voeg deze samen met de cranberry’s toe aan de pan. Roer het geheel goed door elkaar en laat de sangria ongeveer 4 uur intrekken in de koelkast. Tadaaa, daar is je heerlijke sangria. Easy peacy, tóch?

Finishing touch:

Oké, hoogste tijd voor een lekker drankje! Doe de ijsblokjes in een kan en schenk hierin de sangria. Voeg als laatste het kaneelstokje toe en je kunt de glazen vullen met je heerlijke, zelfgemaakte sangria. Have fun!

Bron: Margriet| Beeld: iStock, Margriet