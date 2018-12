Helemaal tob! Zwitserse chocoreep Toblerone is voortaan halal

Een opmerkelijke nieuwtje: Toblerone, de bekende chocoladereep in de vorm van een hele lange piramide, is een halal product geworden. En dat blijkt een bewuste zet van de fabrikant. De halal markt is namelijk in opkomst en met het oog op meer winst leek dit een wijze zet.

In het Duitse Bern staat de enige Toblerone-fabriek ter wereld. 97% van de Toblerones die hier gemaakt worden, worden geëxporteerd. Het was daarom een logische stap voorwaarts om de fabriek dusdanig aan te passen met het oog op een halal certificering.

Hetzelfde recept

Die certificering is nu binnen. Maar schrik niet, het recept is hetzelfde gebleven. Wel zijn de productie en de ingrediënten aangepast. Voor halal geldt dat er bijvoorbeeld geen contact met varkensvlees of alcohol mag zijn tijdens de productie.

Halal = booming

De halal-voedingsindustrie is een booming business waarin honderden miljarden euro’s in omgaan. Naar verwachting blijft deze markt groeien.

