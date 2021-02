Pasen lijkt nog ver weg maar de paaseieren liggen al weer in de schappen. Elk jaar is het weer de strijd om de meest extreme en speciale smaken paaseieren te maken. Ook dit jaar heeft HEMA weer een nieuwe paasei smaak verzonnen…

Nieuwe paasei smaak HEMA

Van vegan paaseieren tot de smaken Melk Pindakaas, Karamel-Koffie en Melk Knetter Discodip: bij het oerhollandse warenhuis is het assortiment aan paaseitjes reuze. Ieder jaar komen er weer nieuwe smaken bij en ook dit keer is het weer een verrassende. Namelijk… *tromgeroffel*: Melk Zure Mat Knetter.

Verrassing binnenin

Op Instagram maakt HEMA de nieuwe smaak paaseieren bekend. Wat je ervan kunt verwachten? “In deze melkchocolade-eitjes met een zure mat aardbeien vulling zit knettersuiker als verrassing”, luidt de aankondiging. Het romige van chocolade dus, met een vleugje zuur én heel veel zoet. Ren jij ervoor naar de winkel?

Geliefde smaak verdwenen

Het lijkt er overigens op dat een oude smaak plaats heeft moeten maken voor de paaseieren met vulling van zure mat. De inmiddels befaamde tompouce-eitjes van HEMA zijn nergens meer te bekennen in de webshop, tot grote teleurstelling van fans. “Waarom is de tompouce er niet meer?”, vragen velen zich af.

Calorieën

Ben jij ook dol op al die paaseieren die momenteel in de schappen liggen? Grote kans dat je er dan al heel wat achter de kiezen hebt, want eh, probeer die verleiding maar eens te weerstaan. Onwijs lekker is al dat snoepen hoe dan ook, maar heel gezond misschien niet. Maar zo eens in het jaar mag het vast wel, wij nemen er in ieder geval nog eentje!

