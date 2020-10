HEMA komt met nieuwe vegetarische variant van all time favo product

Een nieuwe mijlpaal voor liefhebbers van vegetarisch vlees. HEMA komt met een vegetarische variant van de iconische rookworst, de ‘OokWorst’.

Met het herfst- en winterachtige weer gaat er niets boven een dampende kom erwtensoep of groot bord stamppot. Mét worst uiteraard. Daarom had HEMA geen betere timing kunnen hebben voor de lancering van hun vegetarische (r)ookworst.

Vega rookworst bij HEMA

HEMA staat natuurlijk bekend om alle leuke en vooral handige hebbedingen, maar zéker ook om de foodassortiment van het warenhuis. Wat dacht je bijvoorbeeld van de ijskoffies met bijzondere smaken? En de tompoucen? Wat we natuurlijk ook niet kunnen vergeten, is de rookworst die te koop is bij de oerhollandse winkel. Daarnaast komt vanaf maandag de OokWorst te liggen, de vegetarische versie van de lekkernij.

OokWorst

Met zijn komst voegt de OokWorst zich bij de veganistische hotdog en het vegetarische saucijzenbroodje. “Tegenwoordig willen steeds meer Nederlanders minder vlees eten. Bij HEMA willen we dat graag beter, leuker en makkelijker maken door alternatieven aan te bieden”, aldus het warenhuis in een persbericht. “Wat de rookworst tot een icoon maakt, is de unieke smaak. Dat was de grote uitdaging en een waardig vegetarisch alternatief ontwikkelen heeft dan ook meer dan een jaar geduurd. Uiteindelijk moet de OokWorst gewoon lekker zijn. Met de introductie ervan kunnen Nederlanders nu bij ons terecht voor een lekkere vegetarische worst voor bij de stamppot thuis, om op een broodje te doen, of om gewoon zo, uit het vuistje te eten.”

Hoeveel kost dat?

De vega rookworst van HEMA is gemaakt op basis van plantaardige oliën, erwtenvezel en erwten en vrijeuitloopei-eiwit, voorzien van het twee sterren Beter Leven keurmerk. De vegetarische rookworst (250 gram) wordt verkocht in een vacuümverpakking voor de prijs van 3,50 euro, en is verkrijgbaar in 534 HEMA-winkels. Wij zouden zeggen: leggo!