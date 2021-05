Lekker en gezond: dit is hét alcoholvrije drankje voor de komende zomer

We leven allemaal nét wat bewuster en daar hoort misschien ook wel een mindere alcoholtoename bij. Het is heus niet erg om je zo nu en dan even flink te laten gaan op het terras – het kan tenslotte weer! – maar dat doe je dan natuurlijk wel met mate. Gelukkig zijn er genoeg alcoholvrije alternatieven om voor te kiezen als je dan eindelijk een tafeltje hebt bemachtigd. Zoals waterkefir, bijvoorbeeld.

Water-wat?

Juist, je leest het goed. Het nieuwe alcoholvrije drankje dat je de komende zomer overal gaat zien, is waterkefir. Het doet ons een beetje denken aan kombucha, omdat het in beide gevallen gaat om gefermenteerde drankjes. Toch is waterkefir anders.

Je kent het product kefir misschien wel, dat je in de schappen kunt vinden naast de yoghurt en skyr, maar waterkefir is toch weer behoorlijk anders dan melkkefir. Bij melkkefir is – niet geheel verrassend – melk het hoofdingrediënt. Waterkefir wordt gebruik gemaakt van water, vruchten en suiker. De ‘kefirkorrels’, die bestaan uit gezonde bacteriën en gistcellen, zetten vervolgens het fermentatieproces in gang. Dit zijn overigens geen echte korrels, maar zo wordt de kweek van gisten en bacteriën genoemd.

Probiotica

Het drankje wordt als gezond aangeprezen, maar is het wel zo gezond als er ook suiker aan wordt toegevoegd? Volgens diëtiste Sanne Mouha wel. ‘Dankzij de melkzuurbacteriën zou waterkefir een goede invloed hebben op je darmwerking’, vertelt ze aan HLN. ‘Waar je wel rekening mee moet houden, is dat de bacteriën en gisten slechts een deel van de suikers fermenteren. Heel ‘light’ is dit drankje dus niet.’ Toch is het een heerlijk verfrissend drankje met maar weinig calorieën.

Waterkefir vs. kombucha

Je vraagt je misschien af wat dan precies het verschil is met het drankje kombucha, aangezien ook dit een gefermenteerd drankje is. Er is een groot verschil: waterkefir wordt namelijk gemaakt met water en suiker en in tegenstelling tot kombucha, is het fermentatieproces bij kefir veel sneller. Met een dag of twee is je drankje al klaar, terwijl dit bij kombucha wel drie weken kan duren.

Zelf maken?

Online zijn verschillende recepten te vinden om het drankje zelf te maken. Wat je vooral nodig hebt, zijn de kefirkorrels, ofwel de kweek van de bacteriën en gisten. Na een beetje online research vind je al gauw verschillende webshops waarbij je dit kunt kopen en je kunt aan de slag.

Het drankje heeft een friszure smaak, mocht dat voor jou nou net even té zijn, dan kun je de smaak natuurlijk een beetje aanpassen. Zo kun je verse kruiden of fruit toevoegen als alternatieve smaakmakers. Probeer vooral rustig aan te doen met de suikers, anders is het niet zo’n heel gezond drankje meer.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door B.Gutsy | Water Kefir (@b.gutsy.pk)

Bron: HLN | Beeld: Getty Images