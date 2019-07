Het hele jaar in vakantiestemming met de mooiste wijnen

Ken je dat: ben je net fris en fruitig terug van vakantie, slaat de hectiek van alledag weer toe. Weg vakantiegevoel, hallo sleur! Zo niet nodig, want met de mooiste wijnen uit de populairste vakantielanden blijf je het hele jaar in vakantiestemming.

Gewoon thuis met je ogen dicht nog even dat Franse lavendelveld herbeleven of de zon onder zien gaan aan de Amerikaanse westkust. Ons vakantiegevoel willen we vasthouden, het liefst het hele jaar door. Dat kan met wijnen uit de populairste vakantielanden. Heerlijk én betaalbaar. Zo hou je geld over voor je volgende reis! Zeg maar adieu tegen de vakantieblues met de volgende tips die wij kregen van Wijnvoordeel.

Hou je herinneringen levend

Kook met die lekkere kruiden uit Azië en neem na een reis door Frankrijk die ene fles lekkere wijn mee naar huis. Geuren en smaken prikkelen je zintuigen en houden je vakantieherinneringen levend. Maar met die ene fles wijn zing je het natuurlijk niet uit tot de volgende vakantie. Gelukkig vind je online het perfecte alternatief voor die heerlijke wijn uit Frankrijk of die zomerse Pinot Grigio uit Italië. Weet je nou niet meer van welke wijn je zo hebt genoten in het buitenland? Geen probleem, de handige Wijnvoordeel wijnzoeker brengt je in vier snelle stappen bij jouw vakantiewijn. Eindig je eerste werkdag met een ‘womibo’

De vrijmibo kennen we. Hoogste tijd dat we ook de borrel op woensdagmiddag invoeren. Want je eerste week na de vakantie begin je niet op maandag, maar op woensdag. Volgens experts verlengt een korte eerste werkweek namelijk het vakantiegevoel. Die hadden we zelf ook kunnen bedenken toch? Tijdens die eerste ‘womibo’ na je vakantie kun je jouw collega’s honderduit vertellen over jouw vakantieavonturen. Bijvoorbeeld onder het genot van een Gamay uit Beaujolais. Die heerlijk fruitige en sappige rode wijn maakt de tongen los, zonder dat het spraakwater naar je hoofd stijgt. De wijn smaakt bovendien heerlijk bij borrelhapjes. Wedden dat die womibo een blijvertje wordt? Plan je volgende ver-weg-vakantie

Een prima remedie tegen de vakantieblues is je volgende reis plannen. Doe dat dit keer niet met de Lonely Planet in de hand, maar laat jouw wijnkennis je reisbegeleider zijn. En nee, daar hoef je geen vinoloog voor te zijn. Neem nou Napa Valley, het wijnwalhalla van Californië waar veel wijnhuizen dagelijks wijntours aanbieden, waarbij je over het landgoed en door het proces van wijnmaken wordt geloodst. Zo’n tour sluit je natuurlijk af met een proeverij. Dat wordt genieten van een lekker romige Chardonnay of een mollige Zinfandel, de trots van Californië. Vanuit Amerika mag je vier flessen wijn meenemen naar Nederland (let op: twee flessen mousserende wijn). Maar waarom zou je inslaan als je die lekkere wijnen uit de Golden State eenmaal thuis ook gewoon online kunt bestellen. Net zo makkelijk, zeker zo lekker én je houdt ruimte over in je koffer voor andere hebbedingen. Of ga voor een tripje naar de oude wijnwereld

Er zomaar even een paar dagen tussenuit en weer lekker bijtanken? Breng een bezoek aan de oude wijnwereld. En laten die traditionele Europese wijnlanden nou ook de populairste vakantielanden als Frankrijk, Spanje en Italië zijn. Binnen no time ben je voor een vierdaagse trip in de Franse Bordeaux of Bourgogne, waar je je in de watten kunt laten leggen op een heus château. Of reis even iets verder en boek een kamer bij een van de vele wijnboeren in Toscane. Geen tijd voor een vierdaagse trip? Stap dan in de trein richting strand of een van de vele natuurgebieden die ons land rijk is en geniet daar van een ontspannen dag. Uiteraard gaat de picknickmand met lekkere hapjes en een fles mooie wijn mee. Vergeet de glazen en de kurkentrekker niet. Op vakantie in en rond je eigen huis

De snelste en misschien wel beste remedie tegen de vakantieblues? Verstop je telefoon, vergeet de televisie en drapeer je op een ligstoel op het balkon of in de tuin. Overdag pak je zo nog lekker even wat zon mee terwijl je nipt aan een glas zomerse rosé en heerlijk wegdroomt. Dat uiteraard met een schaaltje aardbeien of frambozen bij de hand en heerlijke zomerklanken op de achtergrond. ’s Avonds trakteer je jezelf op tapas, paella, pizza of een ander typisch vakantiegerecht met bijvoorbeeld een zwoele Chianti uit Italië of een warmbloedige Rioja uit Spanje. Vraag je je nou af welke wijn het best past bij welk gerecht? Bekijk dan de adviezen van Peter, de vinoloog van Wijnvoordeel. En heb je ondertussen toch je telefoon weer in de hand? Laat social media dan even voor wat het is, scroll gewoon nog een keer door die vakantiefoto’s en geniet. Ongegeneerd en met volle teugen. Zo hou jij het wel vol!

Beeld: Unsplash