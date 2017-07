In principe vieren we het niet in Nederland, maar daar mag wat ons betreft gauw verandering in komen. We hebben het over National Tequila Day, wat in de VS jaarlijks op 24 juli gevierd wordt. Want geef maar toe: de meeste avonden worden een stuk leuker met een shotje (of twee) van de agave-drank.

Je avond mag er dan een stuk leuker van worden, maar het drinken van tequila is meestal geen pretje. Met deze tips van drie kenners kan je er voortaan wél van genieten.

Zorg dat de tequila honderd procent van agave is gemaakt.

Na een groeiproces van acht jaar wordt het hart van de blauwe agaveplant gebruikt om tequila te destilleren. Echte tequila komt uit het gebied rondom Santiago de Tequila, een stad in de Mexicaanse staat Jalisco. Als het hier niet vandaan komt, mag het de naam tequila niet dragen. ‘De eerste tequila die in de UK en Europa te verkrijgen was, was ‘mixto tequila’. Dat betekent dat er slechts 51 procent van de suikers uit de agaveplant komt, de andere 49 procent uit bijvoorbeeld suikerriet,’ vertelt Eduardo Gomez, directeur van het Mezcal en Tequila Festival London. ‘De populaire gouden tequila was zelfs gekleurd met karamel. Dat verklaart ook die enorme kater de volgende dag.’

Drink geen tequila die meer dan vier jaar gerijpt heeft.

Op de fles wordt aangegeven hoe oud de drank is: ‘blanco’ staat voor twee maanden of minder, ‘reposado’ staat voor twee tot elf maanden, ‘aneja’ is een tot vijf jaar oud en ‘extra anejo’ heeft tot drie jaar gerijpt. ‘Houd het bij blanco, dan drink je het op de Mexicaanse manier,’ aldus Andrei Talapenscu, hoofd bar bij het Pullitzer in Amsterdam.

Je hóéft je tequila niet in een keer weg te atten.

Je leest het goed; tequila hoef je dus niet per se als shotje te drinken. Je kan er veel meer van genieten als je het langzaam drinkt. ‘Nip het, net als whiskey of rum. Gebruik een wijn- of whiskeyglas om de smaken in je op nemen,’ vertelt Andy Kerr, eigenaar van London’s Discount Suit Company Bar. ‘Het hoeft dus echt geen shotje te zijn, ook al is dat natuurlijk nog steeds toegestaan.’

Bron Independent | Beeld Sanoma Beeldbank