Het recept van Yvon Jaspers: Bulgurschotel met geroosterde paprika en zwarte bonen

Als ze niet bezig is boeren aan de ware liefde te helpen, staat Yvon Jaspers graag in de keuken. In Zomers koken met Yvon deelt ze haar favoriete zomerse recepten.

Productie Valérie Ntantu Tekst Yvon Jaspers Foto’s Sigurd Kranendonk

Benodigdheden voor 4 personen

Bereiding: 35 minuten

200 g bulgur • 1 blokje groentebouillon • 200 g zwarte bonen uit blik, afgegoten • 2 el extra vergine olijfolie • 1 rode ui, in dunne ringetjes • 2 teentjes knoflook, fijngehakt • 1 tl gerookt paprikapoeder • 4 geroosterde paprika’s, uit pot • ½ citroen, sap • zeezout en peper én een koekenpan

Voor de yoghurtsaus: 250 ml dunne yoghurt • 1 el tahin • 1 el citroensap • 1 teentje knoflook, geperst • zeezout en peper

Zo maak je het

Bereid de bulgur volgens de aanwijzingen op de verpakking, maar gebruik groentebouillon in plaats van water voor meer smaak.

Doe de bonen in een vergiet en spoel onder koud stromend water.

Verhit de olijfolie in een pan en bak hierin de ui in circa 10 minuten lichtbruin.

Doe de knoflook en het paprikapoeder erbij. Bak ze 30 seconden mee.

Doe de bonen erbij en warm het geheel in circa 10 minuten op laag vuur door. Schep af en toe om.

Breng op smaak met zout en peper.

Meng alle ingrediënten voor de yoghurtsaus. Roer de bulgur los met een vork. S

nijd de paprika’s in stukken en schep samen met het bonenmengsel en het citroensap door de bulgur.

Serveer met de yoghurtsaus.

Eetsmakelijk!

Meer recepten lees je in VIVA 21. Deze editie ligt t/m 29 mei in de winkel of kan je hieronder online bestellen.