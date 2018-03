Hier wil je vegetarisch eten: de drie populairste restaurants

Woon je in Den Bosch, of Amsterdam? Dan kun je d’r op de fiets naartoe. Anders is het waard een ommetje te maken met de auto. In deze steden zijn namelijk de drie restaurants gevestigd waar we volgens IENS het liefste naartoe gaan.

We eten steeds bewuster en laten vaker vlees staan. Het aantal flexitariers (mensen die één dag in de week bewust geen vlees eten) is de afgelopen jaren gegroeid tot, op dit moment, 67 procent van de Nederlanders. Maar liefst 41 procent heeft zijn vleesconsumptie de afgelopen vijf jaar gehalveerd. Dit doen we voor het milieu maar we zijn ons ook bewuster van dierenwelzijn.

Effe geen vlees of vis

Waar we vroeger onze eetgelegenheid vooral kozen op het aantal kg aan vlees of vis die je voorgeschoteld kreeg, nu gaan we juist ook voor de vegetarische variant. En laat deze drie restaurants nou het vaakst geboekt worden op IENS. Dat zal vast betekenen dat ze een bezoekje waard zijn:

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron IENS | Beeld Shutterstock