Hip, hot and happening: van deze crompouce loopt het water je in de mond

Zeggen wij crompouce, dan zeg jij waarschijnlijk: huh, wat? Tot je een foto van deze ultiem smakelijke lekkernij hebt gezien. Deze ware traktatie is namelijk een combinatie tussen een tompouce en houd je vast: een croissant.

Deze geweldige creatie werd bedacht door Bammetje Bakkery in Utrecht en zij noemen zich dan ook terecht de ‘Home of the Crompouce’.

Crompouce

Al 11 weken geleden werd dit pareltje geïntroduceerd én hij is ook nog eens helemaal vegan. Wat krijg je? Nou, we kunnen er wel heel veel woorden aan vuil maken, maar basically dus gewoon het glazuur en de vulling van een tompouce in combinatie met het deeg van de croissant.

Tekst gaat verder onder de foto.

Red velvet

En als je dan toch in Utrecht bent… ze hebben ook nog heel veel andere lekkernijen. Denk aan een redvelvet croissant (NOM!), ‘de Sunray Croissant’ (hoe vrolijk ziet dit eruit) en nog veel meer gebakjes en brood om je maag mee te vullen. Je vindt Bammetje Bakery op Hooghiemstraplein 51 in Utrecht. Wanneer gaan we?

Beeld: Instagram