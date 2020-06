Aha: daarom heb je op een hete dag weinig trek

Temperaturen standje hittegolf? Grote kans dat je maar weinig zin hebt in een hele maaltijd. Dit is hoe dat komt.

Want uh hallo, alleen het bereiden al daarvan is een hele klus. Het zweet breekt je al uit zodra je er alleen nog maar aan denkt. Nee, doe jou maar een frisse salade of een andere lichte maaltijd.

Keep it cool

Dat je weinig tot geen trek hebt heeft een hele simpele reden. Je lichaam probeert zich met deze temperaturen namelijk koel te houden, terwijl alles verder voor warmte zorgt. Dat geldt ook voor alles wat je eet. Na een hele barbecue moet je lijf dan ook weer extra moeite doen om deze hitte weer kwijt te raken. Klinkt vermoeiend toch? Daarom zorgt je lichaam ervoor dat je niet zoveel trek hebt. Aha.