Hoe je ADE overleeft? Met deze bitterbal met cafeïne

Vanaf vandaag gaat Amsterdam Dance Event weer van start en staat onze hoofdstad tot en met 22 oktober op z’n kop. Vijf dagen lang vinden er talloze feestjes plaats – wie weet staat er ook wel eentje in jouw agenda. Maar hoe houd je die lange en uitbundige feestavond(en) in vredesnaam vol?

FEBO schiet je te hulp. Want in plaats van naar oppeppende middelen te moeten grijpen om na een avond dansen nog op je benen te kunnen staan, introduceert de snackketen een functionele snack. FEBO komt namelijk met een bitterbal met cafeïne. Say what?!

Energieboost

FEBO heeft een limited edition bitterbal – de vlambal – op de markt gebracht die je een heuse oppepper geeft. De vlambal lijkt op de welbekende bitterbal, maar heeft een vulling van runderchorizo dat op smaak is gebracht met chilipoeder. Daarnaast zit er cafeïne in, wat zorgt voor die extra energie.

Gratis

In club Claire op het Rembrandtplein opent zaterdag op zondagnacht een pop-up FEBO-filiaal. ADE-gangers kunnen tussen het feesten door gratis een portie van drie vlamballen uit een FEBO-automaat halen.

Als je ADE nu niet meer doorkomt, weten wij het ook niet meer.

