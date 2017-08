Hoe komt het dat geroosterd brood zo anders smaakt dan een gewone boterham?

Een boterham is lekker, maar voor een geroosterd exemplaar mag je ons pas echt midden in de nacht wakker maken. Raar eigenlijk dat we die zoveel lekkerder vinden, want in principe is het hetzelfde voedsel. Hoe komt het dat een geroosterd broodje zo anders smaakt?

Het heeft allemaal te maken de reeks chemische reacties die onder invloed van de warmte van het broodrooster optreedt.

Wanneer een boterham wordt geroosterd, is er sprake van de maillardreactie. Dat is de verzamelnaam voor de chemische reacties die tussen koolhydraten (suikers) en aminozuren opspeelt, vanwege de warmte. Dit leidt tot allerlei nieuwe aroma’s, waaronder furanone, die je toast de herkenbare karamelachtige smaak geeft. Ook zorgt de maillardreactie voor de donkerdere kleur van het brood. Het feit dat je het geroosterde broodje vaak eet als ie nog warm is, helpt natuurlijk ook mee aan de smaakbeleving.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron NSMBL | Beeld Sanoma Beeldbank