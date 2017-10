Hoera! Er bestaat gezond ijs en het is te koop bij Albert Heijn

Niets zo fijn om met je beste vrienden Ben & Jerry’s op de bank te ploffen en er niet meer af te komen. Maar wie weet doe je dat binnenkort wel met Oppo Ice Cream! Dit is namelijk ‘gezond’ ijs, waardoor je wel toe kunt geven aan je cravings zonder zoveel calorieën binnen te krijgen.

Bij het horen van Madagascan Vanilla, Colombian Chocolade & Hazelnut en Salted Caramel denk je misschien meteen aan een caloriebom, maar niets blijkt minder waar. Eén bolletje van deze Oppo Ice Cream smaken bevat maximaal 40 calorieën en daarmee is dit het eerste merk dat haar product als gezond ijs mag verkopen.

Ingrediënten

Oppo wordt bereid met weidemelk, virgin kokosolie en steviablad, waardoor het minder calorieën bevat dan ijs dat met room en suiker is bereid. Ka-ching! In Engeland is het merk een regelrechte hit en vanaf nu is het in Nederland en België exclusief verkrijgbaar bij Albert Heijn. Voor een beker van 500 ml betaal je € 4,99.

