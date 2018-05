Hoera! Het is vandaag internationale Anti-Dieetdag, dus kom maar op met die ijsjes

Ook zo hard aan het werk voor een strak lichaam deze zomer? Wanneer het warmer weer wordt (zoals vandaag!), ben je vaak toch iets bewuster met wat je naar binnen werkt. Maar we hebben goed nieuws voor je: het is vandaag internationale Anti-Dieetdag, wat betekent dat je jouw strenge dieet voor vandaag lekker kan laten varen.

Stop dus met calorieën tellen en ga lekker los met repen chocola, chips en koekjes.

Anti-Dieetdag

De internationale Anti-Dieetdag werd in de jaren ’90 in het leven geroepen om zo te waarschuwen voor de gevaarlijke kanten van het volgens van een strikt dieet. ‘Streng en afvallen gaan niet samen. Als je jezelf te veel beperkingen oplegt, hou je het niet vol en komen de kilo’s er na verloop van tijd toch gewoon weer aan’, laten diëtiste Iris Maring en coach Anne-Sophie Grisar van Weight Watchers weten aan het AD.

Zoals bij elk dieet of andere poging tot een gezondere levensstijl is balans het allerbelangrijkste. Maring en Grisar zeggen daarover: ‘Een gezonde balans die makkelijk in te passen is in je leven en waarbij er geen ‘verboden’ voeding bestaat. Dan is het eigenlijk elke dag een beetje Anti-Dieetdag. Vandaag is het uitgelezen moment om eens op een andere manier naar afvallen te kijken.’

En daar zijn wij het helemaal mee eens! Daarbij komt dat het vandaag de ideale dag is om even niét op je dieet te letten. Hallo, ijsjes en barbecue!

Bron: AD | Beeld: iStock