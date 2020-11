Zeg eens aaaa: hoeveel maaltijden heb je per dag nodig?

Snack jij de hele dag door, of houd je het bij drie maaltijden per dag? Er is veel discussie hoe vaak je per dag moet eten voor de gezondheid. Sommige diëten raden aan om elke twee tot drie uur iets te eten. Anderen adviseren om het aantal eetmomenten te beperken tot drie keer per dag of zelfs maar twee keer per dag. Het antwoord is niet zo eenvoudig als je denkt.

Als je door alle tegenstrijdige adviezen geen idee hebt over hoe vaak je precies moet eten, ben je niet de enige. De eerste aanwijzing voor het antwoord ligt in het woord ‘moeten’. Aan eten zijn geen vaste regels verbonden – dus wat voor de een werkt, hoeft niet per se voor een ander te werken. Er is veel onderzoek gedaan naar welk maaltijdpatroon beter werkt voor gewichtsverlies en voor algehele verbetering van de gezondheid.

Hoofdmaaltijden overslaan is een no-go

Het overslaan van hoofdmaaltijden zoals het ontbijt en de lunch wordt in verband gebracht met een hogere Body Mass Index. Er lijkt een omgekeerd verband te bestaan ​​tussen gewicht en eetfrequentie. Dat wil zeggen, hoe zwaarder een persoon is, hoe minder vaak ze eten. Een mogelijke verklaring is dat wanneer je maaltijden overslaat, je door honger eerder naar ongezondere snacks grijpt. Ook voldoen mensen die minder dan drie keer per dag eten minder gauw aan hun vitaminebehoefte dan mensen die geen maaltijden overslaan.

Meer maaltijden leidt niet tot meer gewichtsverlies

Het wordt vaak gedacht dat je van zes kleine maaltijden per dag beter kunt afvallen. Ook dit is onderzocht: In een voedingsproef van zes maanden onder 51 mensen werd gekeken naar het effect van eetfrequentie op honger, energie-inname en gewichtsverlies. De deelnemers werden opgesplitst in twee groepen. Groep 1 mocht drie maaltijden per dag eten en groep 2 zes maaltijden. Deelnemers kregen een calorielimiet op basis van hun individuele doelstellingen voor gewichtsverlies. Aan het einde van het onderzoek waren alle deelnemers afgevallen. Er was geen verschil in de hoeveelheid verloren gewicht tussen de twee groepen. Maar mensen in de tussendoortjesgroep hadden beduidend minder honger. Maar dit leidde niet tot meer gewichtsverlies. Een beperking van onderzoeken zoals deze, is dat er maar weinig proefpersonen zijn en dat er niet gekeken wordt naar gewichtsverlies op de lange termijn.

Geen one-size-fits-all advies

Maaltijdfrequentie is grotendeels persoonsgebonden, afhankelijk van hoeveel je sport, je gezondheidstoestand en voedingsbehoeften. Zo kunnen diabeten of mensen met een prikkelbare darm beter meerdere keren per dag eten. Bodybuilders kunnen baat hebben bij eiwitrijke tussendoortjes na de training en voor het slapen gaan voor spieropbouw. Wanneer je een druk schema hebt of het moeilijk vindt om kleine porties te eten kunnen drie maaltijden fijner zijn. Voor de meesten van ons is wát we eten belangrijker dan hoe vaak we eten. Doe wat jij prettig vindt, al is een minimum van drie hoofdmaaltijden wel verstandig.

Over diëtiste Desiré

Desiré van der Kruk (24) is na het behalen van haar bachelor Voeding en Diëtetiek een online diëtistenpraktijk begonnen. Op www.jouwfoodplan.nl geeft ze diverse voedingstips en kan je terecht voor online dieetconsulten en voedingsschema’s op maat. Daarnaast schrijft ze graag artikelen over voeding en gezondheid, zoals voor de VIVA. Guilty pleasures van deze diëtist zijn nacho’s en Ben en Jerry’s.