Honderd procent plantaardig, honderd procent vol smaak: Shiitake teriyaki-dippers

Vlees, vis, zuivel. Je hebt het allemaal niet nodig voor deze door en door vegan gerechten. Honderd procent plantaardig, honderd procent vol smaak.

Productie: Kimberly Palmaccio | Tekst: Henry Firth & Ian Theasby | Foto’s: lizzie mayson

Voor 2 personen

25 ml sojasaus • 130 ml water • ½ tl gember-poeder • ½ tl knoflookpoeder • 2½ el bruine basterdsuiker • 1 el maizena • 250 g shiitakes of wilde paddenstoelen • 150 g panko (Japans paneermeel) Voor het beslag: 200 ml plantaardige melk • 115 g tarwebloem • 2 tl knoflookpoeder • 2 tl uienpoeder • snufje zout

Bereidingswijze

Verhit de oven op 200 °C. Doe de sojasaus, 100 ml water, de gember- en knoflook-poeder en suiker in een hete klein (steel)pan en verwarm alles totdat de suiker is opgelost. Roer de maizena en resterende 30 ml water met een vork in een kommetje door elkaar totdat er geen klontjes meer in zitten. Schenk het maizenapapje in de pan, draai het vuur hoger en breng de saus al roerend aan de kook. Draai het vuur laag en laat de saus 2-3 min. koken, roer veel, totdat hij stroperig en kleverig wordt. Schenk de teriyakisaus in een kom en zet weg. Doe alle ingrediënten voor het beslag in een kom en roer ze door elkaar. Snijd grote paddenstoelen doormidden en schep ze allemaal door het beslag totdat ze er rondom mee bedekt zijn. Schep het panko in een grote kom. Rol de paddenstoelen er één voor één door, leg ze op een bakplaat bedekt met bakpapier en bak ze 18-20 min. in de oven totdat ze goudbruin en krokant zijn. Haal ze uit de oven, leg ze op een schaal en serveer ze met de teriyakisaus.

