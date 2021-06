Is je hongergevoel verdwenen bij warm weer? Hier komt het door

Kun je normaal alles eten en stop je je in de wintermaanden vol met stamppotten, stoofpotjes en meer, maar krijg je bij warm weer geen hap door je keel? Je bent niet gek en zéker niet de enige die hiermee te maken heeft. Er is zelfs een megalogische verklaring voor het feit dat je minder kunt eten op warme dagen.

Warme lunch

Eet jij normaal gesproken een paar boterhammen tijdens de lunch, maar moet je daar met dit warme weer niet aan denken? Best logisch eigenlijk. Want je lichaam probeert zich koel te houden. En alles waar je lichaam voor moet werken, zorgt ervoor dat je lichaam opwarmt. Dus ook bij het verwerken van die lunch.

Als je veel eet, kost het voor je lichaam meer moeite om het allemaal te verteren. Je lichaam wordt door het voedsel dus op gang gebracht en het moet extra hard werken om weer af te koelen. Het feit dat je maar weinig zin hebt om te eten tijdens het warme weer, is dus eigenlijk een superslimme voorzorgsmaatregel van je lichaam. Je hebt minder trek in eten, waardoor je lichaam minder hard hoeft te werken en het dus beter koel kan houden.

Winter

Grote kans dat dit in de winter precies andersom is en dat je de hele dag eigenlijk wel kunt blijven eten. Dat komt omdat het in de winter meer moeite kost om je lichaam op temperatuur te houden, dan in de zomer. Je hebt dat eten dus ook nodig. Zie het als een kacheltje dat je aan moet steken in je lichaam: die heeft nu eenmaal energie (eten) nodig. Maar zodra het buiten warmer wordt (zeg maar gerust bloedheet), dan kost het je lichaam een stuk minder moeite om de lichaamstemperatuur op peil te houden. Dat betekent dat je minder energie nodig hebt en dus minder honger.

Een andere reden waarom je lichaam niet al te veel wil opwarmen, is om te voorkomen dat je veel gaat zweten. Met het zweten verlies je namelijk ook vrij veel vitaminen en mineralen, die je juist nu goed kunt gebruiken. Het is daarom ook verstandig om genoeg water te blijven drinken op warme dagen.

Bron: Elle Eten | Beeld: Getty Images