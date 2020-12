Move over kaasplankje: een hot chocolate borrelplank is dé nieuwe trend

Terwijl je na de kerstdagen waarschijnlijk éven niet denken moet aan een overdaad aan suiker, bombarderen we je toch alweer met een nieuwe food trend. Kaasplankjes zijn op de valreep namelijk hartstikke passé dit jaar, en mogen vervangen worden door een ware hot chocolate borrelplank.

En da’s precies zo geweldig als het klinkt en ideaal om uit te proberen nu de muren zo langzamerhand op ons afkomen thuis. We moeten zelf de slingers ophangen momenteel, en een ding is zeker: dat gaat het beste met chocola.

Treat yourself

Nu we massaal binnen moeten blijven en een héél klein feestje met Oud en Nieuw tegemoet gaan, is het geen overbodige luxe om onszelf wat meer in de watten te leggen. Nu kun je dit doen door heel gezond te leven en iedere dag te starten met een smoothie of juice vol vitamines, maar zulke gezonde gewoontes omarmen we in het nieuwe jaar wel.

Social mediatrend

Want als je ook kunt gaan voor een kop warme, dampende, zoete warme chocolademelk met versiersels, is de keus snel gemaakt, niet? Daar is de gemiddelde social mediagebruiker het mee eens, want de foto’s van de hot chocolate borrelplank vliegen ons plots om de oren. Daarmee is er een nieuwe trend geboren, en die is zeker het uitproberen waard.

Hot chocolate borrelplank

Het ziet er indrukwekkend uit, maar is eigenlijk heel gemakkelijk: leg allerlei ingrediënten die normaliter in een typische Amerikaanse warme chocolademelk zitten op een grote houten plank. Denk hierbij aan koekjes, marshmellows, chocolaatjes, sprinkles en meer van dat soort fratsen. Het doel? Daarmee de meest monsterlijke, suikerrijke en fotogenieke kop warme chocolademelk creëren. Een feest voor het oog, én een feest voor je smaakpapillen.

View this post on Instagram A post shared by That Graze Plate (@thatgrazeplate)

View this post on Instagram A post shared by Cocoatasting4you (@cocoatasting4you)

View this post on Instagram A post shared by Charcu in The Lou LLC (@charcu_inthelou)

View this post on Instagram A post shared by Oakville Charcuterie Boxes (@oakvillecharcuterie)

