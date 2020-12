Wat is een oudjaarsdag nou zonder oliebollen? Zeker dit jaar mag je jezelf best even verwennen op oudjaarsdag. Neem geen genoegen met de eerste beste oliebollenkraam die je ziet, maar kies voor de beste! Bijvoorbeeld één van de drie onderstaande hotspots.

Bij Intelligentia Taste Rooms in Eindhoven haal je rond de feestdagen naast normale oliebollen ook ‘culybollen’ in drie smaken: gezouten karamel, aardbeichampagne met witte chocolade of lemon meringue. Zien ze er niet prachtig uit? Oh ja, ze hebben ook warme choco to go.

Bij Biolicious in Amsterdam haal je heerlijke oliebollen rond de jaarwisseling. Speciale oliebollen, want ze worden gefrituurd in kokosolie in plaats van in normaal vet. Ook vind je hier verse en lokale producten als vegetarische kazen, versgebakken brood en frisse groenten.

Broodnodig

Prachtige taartjes, lekkere roombroodjes en handgemaakt brood: bij Brood by Alex in Utrecht zou je álles wel mee willen nemen. Helemaal aan het einde van het jaar, want dan bakken ze ook nog eens oliebollen. Lekker voor thuis of met een koffie to go!



broodbyalex.nl

