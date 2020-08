Hotspots: 3x terrasfestival

De afgelopen maanden zijn ondernemers veel inkomsten misgelopen. Nu we steeds meer mogen doen, kunnen we langzaamaan alle gezellige momentjes op het terras inhalen en daarmee de ondernemers steunen. En stiekem vinden we dat helemaal niet erg. Op naar het terras!

Tuintje naar je hart

Op de Hemkade in Zaandam vind je het splinternieuwe coronaproof terrasfestival HEMtuin . In dit grotendeels overdekte paradijs geniet je elke vrijdag, zaterdag en zondag van muziek, (licht)kunst, eten, drinken, proeverijen, theater en meer. Bestel streetfood bij de online foodtruck en drink je biertje op het Hitjes-terras.

Labdance

Stadslab Groningen komt met een alternatief voor het festivalseizoen: Het Festival Terras . Op het Suikerunieterrein kun je elke dag vanaf 12.00 uur terecht voor barretjes, muziek en streetfood. Reserveren verplicht.

Veilige haven

De organisatoren van Thuishaven bedachten iets nieuws: een mix tussen terras en stadsstrand in Amsterdam waar je tafels kunt reserveren voor twee tot vier personen. Ook is er een privé dakterras met plek voor groepen van vijftien personen. Je drankjes en eten bestel je via QR-codes. Bekende dj’s draaien. Feest!