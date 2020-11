Hotspots: 3x bestellen voor een lekker ontbijtje op bed

Hoe lekker is het om wakker te worden met een ontbijtje op bed? Helaas heeft niet iedereen iemand in de buurt die dat even voor ze wil doen. Gelukkig kun je ook hartstikke makkelijk voor jezelf een ontbijtje op bed regelen. Had je daar al eens aan gedacht?

Feestontbijt Bij Mugs and Mermaids in Den Haag bestel je een wel heel uniek ontbijt: gekleurd beslag voor pannenkoeken. Je moet ze alleen wel zelf bakken, maar ook dát kan een feestje zijn. En als ze eenmaal klaar zijn, heb je pas echt een feest op je bord. Je kunt kiezen uit verschillende soorten gekleurd beslag: vegan, hartig of het klassieke pannenkoekenbeslag.

mugsandmermaids.nl

Als warme broodjes Waar je normaal gesproken aanschuift voor een heerlijke lunch, high tea of borrel, bestel je nu een goedgevulde ontbijtbox bij De Branderie in Enschede. Kies voor een ‘simpel’ ontbijtje met croissant, pistolet en een gekookt ei of ga voor de luxere variant met zoete lekkernijen en een uitgebreide keuze in beleg.

debranderie.nl