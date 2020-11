Hotspots: 3x lekker voor op je homemade borrelplank

Helaas kunnen we geen borrel meer doen in cafes of restaurants. Gelukkig is het niet moeilijk om thuis voor lekker eten te zorgen. Bij deze plekken koop je de lekkerste borrelplank-ingrediënten voor jouw en een vriend of vriendin.

Smaakt naar meer In Leeuwarden vind je House of Taste, dé plek voor bijzondere lekkernijen. Zoals worsten, kazen en noten om je borrelplank mee aan te kleden. Maar ze hebben ook verse ingrediënten voor pasta’s of salades. Neem ook meteen een van de lekkere (alcoholvrije) wijnen of speciaalbiertjes mee.

houseoftaste.nl

Thuisborrel Borrelen in het café zit er niet in de komende tijd. Maar Floor Foods in Middelburg verkoopt zo veel lekkers, dat je thuisborrel ook dikke prima is. De enorme keuze uit kazen, charcuterie, noten en streekproducten maakt het gemis aan een huis vol vrienden bijna goed. Kies er een goede wijn bij en jouw borrel is top.

floorfoods.nl