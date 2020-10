3x Chocolicious: De lekkerste chocolade vind je hier!

Hello chocolate-lovers, dit lijstje is voor jullie! Bij deze drie winkels koop je de beste chocoladeproducten, als cadeau of gewoon lekker voor jezelf.

Zoete verleiding

Voor ambachtelijke en duurzame chocolade ga je langs bij Chocolaterie Abbing in Maastricht. Daar vind je bonbons, repen en nog veel meer leuke chocoladecadeaus, zoals heerlijke pindarotsjes of bonbons met karamel of praline. Ook wel handig in deze tijd: de zoete lekkernijen zijn ook online te bestellen.



Chocolaterieabbing.nl