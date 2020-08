Of je er nou komt voor een paar specifieke tentjes of om álles te proeven, foodmarkten zijn altijd leuk om te bezoeken. Ze hebben alles! Deze drie zijn zeker een bezoekje waard.

Iedereen die van goed eten houdt, komt bij deze mega foodmarkt in Rotterdam aan z’n trekken. Van vlees, vis en vega tot zoet en koek en zelfs een gin-tonicbar: dát is de Markthal, die met het iconische gebouw en architectuur ook nog eens een lust voor het oog is.



markthal.nl

Werelds!

Midden in het centrum van Amsterdam (dus perfect na een middag winkelen), op de tweede verdieping van winkelcentrum Magna Plaza, vind je The Food Department. Bestel kleine porties bij de lekkerste streetfoodtentjes met gerechten van over de hele wereld. Van dim sum tot Grieks, Chinees of een mini pokébowl.



thefooddepartment.nl

De keuze is reuze

Een gevarieerder aanbod aan wereldkeukens ga je niet tegenkomen in Eindhoven. Bij Down Town Gourmet Market proef je elke keer wat nieuws, met food concepten als Pim’s Potatoes, Arizona Taco House, Miss Temaki, Turkish Taste en IJssalon Kees. Zeker een bezoekje waard!



downtowngourmetmarket.com

What we like komt uit VIVA-2020-35. Dit nummer ligt t/m 1 september in de winkel of kun je hier online bestellen.

