Als date of als bijklets-momentje met vriendinnen: een high tea is altijd een goed idee. Bij deze drie hotspots kun je terecht voor de beste high tea’s. Schrijf ze nu alvast op, zodat je meteen kunt reserveren zodra de horeca weer open mag.

Zoete inval

Eigenlijk is @droog in Amsterdam een designlabel, maar in het historische gebouw waarin ze gevestigd zijn, kun je ook werken, shoppen en eten en drinken. En sinds kort kun je ook aanschuiven voor een high tea. Wandel daarna vooral even door de Fairy Tale Garden of neem een kijkje in de galerie.



Droog.com