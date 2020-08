Who doesn’t love ice coffee? Toch is dit nog niet bij elk koffietentje verkrijgbaar. Maar bij deze drie plekken in ieder geval wel! En ook niet zomaar ijskoffie… Dit is 3x de lekkerste ijskoffie!

Lekker ouwehoeren

Vlak bij de Oude Kerk in Amsterdam vind je Quartier Putain (ofwel ‘hoerenbuurt’). Hier hebben ze verrukkelijke ijskoffie en schenken ze de lekkerste coconut iced latte. Neem plaats op het terras of ga voor à emporter – om in Franse sferen te blijven.



quartierputain.nl