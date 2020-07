Een beetje kaasliefhebber wil bij deze kaasbars zijn geweest. Nuttig hier dé perfecte borrel- kaasplanken en je loopt als een echte kaas connaisseur de deur uit! Dit zijn 3x de lekkerste kaasbarretjes.

Op de planken

Bij De Kaasbar in Amsterdam zijn de kazen die op je pank terechtkomen met uiterste zorg geselecteerd. Er staan twintig verschillende soorten kazen op de kaart met unieke pairings en de lekkerste biercombinaties.



kaasbar.amsterdam

Kaas vaak

Kaasliefhebbers opgelet, want bij De kaasbar in Maastricht (in de Koestraat, whats in a name) kun je kiezen uit maar liefst dertig kazen, met bijbehorende wijnen en port. Stel zelf je kaasplank samen, of kies de kaasplank ‘uit de streek’, ‘niet te moeilijk’ of ‘bourgondisch’. Lekker!



dekaasbar.nl

Daar komt de kaas

In hartje Eindhoven vind je Berlage, dé plek voor de perfecte borrelplank met, je raadt het al, héél veel kaas. Ga voor de sharing platter of, ook lekker: de kaasfondue met dipgroenten en versgebakken brood.



berlage.nl

What we like komt uit VIVA-2020-28. Dit nummer ligt t/m 14 juli in de winkel of kun je hier online bestellen.