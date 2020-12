Niet zo’n keukenprinses? Hier bestel je de lekkerste kerstdiners aan huis

Dit jaar gaat kerst er helaas heel anders uitzien dan de jaren voorheen. Een van de weinige traditionele kenmerken aan kerst dat nog wel kan is lekker eten. Maar wat als je zelf niet zo’n keukenprinses bent? Bij deze plekken kun je de lekkerste kerstmaaltijden bestellen!

Bij Westerkaatje in Rotterdam haal je een heerlijk kerstdiner voor thuis af. Het wordt nog lastig kiezen uit al dat lekkers. Wat dacht je van hun menu met blini met zalm, reepeper met aardapppelgratin en gâteau chaud met warme kersen en crème anglaise? Ook is er een vega variant en is het mogelijk zélf je voor-, hoofd- en nagerecht te kiezen. En als je dan toch bezig bent: kijk ook even naar de wijnsuggesties.



westerkaatje.nl

Bestellen en thuis nog even de puntjes op de i zetten, dat klinkt als een makkelijke feestavond. Met het kerstmenu van Parkzicht in Nijmegen zet je eenvoudig heerlijke gerechten op tafel. Wat dacht je van eendenborst, kreeftensoep, strudel of heilbotfilet? Het dessert is voor iedereen hetzelfde: trifle van chocolademousse, cake en roodfruit. Ook lekker: luxe extra opties als oesters of een olijfmadeleine.

Blauwtje bij je thuis

Bleue Bar Bistro in Breda voorziet je in de lekkerste gerechten deze kerst, gebaseerd op hun moderne Franse keuken. Op het menu staan dan ook – in ’t kort – kabeljauw en noordzeekrab, coquille, runderhaas en stoofpeer. De gerechten haal je af en warm je thuis nog even op. Het drie- of viergangendiner is ook vegan of vega te bestellen.



bleuebarbistro.nl

