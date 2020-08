Voor een lekkere pizza hoef je echt niet per se naar Italië te vliegen. Ook Nederland zit vol met (Italiaanse) restaurants waar je kunt genieten van de heerlijkste pizza’s. Dit zijn 3x de lekkerste pizza’s van Nederland!

Italië in Limburg

In deze oude verbouwde Limburgse boerderij (in Sint Geertruid) waan je je in Italië. Chef-koks Maurits van Weerdhuizen en Berry Eijkenboom bereiden met verse ingrediënten niet te versmaden pizza’s. Tip: ga voor de pizza van de chef met kaas, kip van topslager Jan Pinckaers, spekjes, uienringen, sla en paprikamayonaise.



lappetito.nl

Pizza di mamma Met hun heerlijke houtovenpizza’s is Pazzi een begrip in Amsterdam. Met uitsluitend uit Italië geïmporteerde ingrediënten (buffelmozzarella, Siciliaanse trostomaatjes, truffelsaus) en gemaakt met geheime recepten van hun Italiaanse moeders, geniet je hier van de echte Italiaanse keuken.

Nu ook geopend aan het bruisende Van Coothplein in Breda.

pazzi.nl