Niet alleen de diners buitenshuis missen we… De lunches waren over het algemeen toch wat lekkerder in leuke lunchzaken dan die saaie boterhammen thuis. Je kunt natuurlijk zelf de keuken in duiken, maar niet iedereen heeft daar de tijd en de skills voor. Voor die mensen zijn er gelukkig nog deze hotspots! Hier bestel je de lekkerste lunches voor thuis.

Thuis picknicken Bij het Rotterdamse Picknick bestel je allerlei lekkers voor een goede lunch. Ga voor een sandwich, een croque monsieur of een laat ontbijt met roerei. Of upgrade je koffie- of theemoment met een zoete lekkernij als een scone of cheesecake.

Picknickrotterdam.nl

Vrolijk eten! Thuiswerkdipje? Bestel je lunch bij The Happiness Café in Eindhoven. Of je nou kiest voor een frisse salade, een bagel of burger: de keuze is reuze. Maak je lunch af met een sapje of smoothie. Ook bij zoete trek ben je hier aan het juiste adres.

Thehappinesscafe.nl