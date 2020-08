Zin in perfecte Italiaanse pasta? Geen zorgen, daarvoor hoef je niet per se een ticket naar Italië te boeken. Nederland barst van de restaurants waar je heerlijke pasta kunt eten. Dit zijn er een paar.

Al meerdere malen door verschillende partijen uitgeroepen tot Beste Italiaanse Restaurant van Nederland. Bij Mimmo in Noordwijk aan Zee waan je je echt in Italië. Verwacht authentieke pasta’s, zoals de spaghetti alle vongole met verse mosselen, of de spaghetti alla carbonara met spekjes en (véél) kaas.



mimmo.nl

Écht lekker tafelen doe je bij D’Andreas in Zwolle (met Michelinster). Wandel spontaan binnen voor een stuzzichini (borrelhapje) met passende wijn aan de aperitivobar. Of verzeker jezelf van een plekje en reserveer via de website.

Holy moly

De lekkerste huisgemaakte ravioli eet je in Amsterdam-West bij Holy Ravioli. Ga voor de ravioli met geitenkaas en groene asperges of die met aubergine en truffel. Op het bord staat de wekelijks wisselende speciale ravioli van de chef. Ook lekker! Zowel voor eat in, als take out.



holyravioli.nl

