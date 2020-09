Deze week hebben we drie saladebars op een rijtje gezet die je zeker eens bezocht moet hebben. Want bij deze toko’s maak je van gezond eten een feestje! Dit zijn 3x de lekkerste saladebars.

De producten die ze gebruiken bij Saladebar Oogst in Alkmaar zijn bijna allemaal biologisch en zo veel mogelijk in de omgeving geoogst. Daarna worden ze omgetoverd tot verse maaltijden, van salades tot wraps.



saladebaroogst.nl

Nieuw seizoen, nieuwe salade

Aan de Kortegracht in Amersfoort vind je saladebar SEM. Hier kun je terecht voor frisse salades met een (biologisch) wijntje. De menukaart is seizoensgebonden en wisselt maar liefst vier keer per jaar. Zo halen ze het beste uit elk seizoen.



slaenmeer.nl

