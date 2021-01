Wat is lekkerder dan een avondje tapas? Zolang de horeca gesloten is, moeten we het hebben van de restaurants die thuisbezorgen. Leuk avondje met lekker eten op de planning? Check dan deze drie hotspots!

Als je het cheesy garlic bread op de foto ziet, ben je vast nieuwsgierig naar meer. Je haalt het af of laat het bezorgen door La Presa in Middelburg. Verder hebben ze ook jalapeñokroketjes, groene asperges en gamba’s op de kaart. En nog veel meer natuurlijk. Als je toch zin hebt in een groter gerecht, kun je ook kiezen uit verschillende curry’s en paella.

Bij Las Rosas in Zwolle haal je de lekkerste tapasgerechten af. Empanadas met verschillende vullingen, Spaans brood, spareribs of garnalenkroketjes. En ook voor een nagerecht kun je hier terecht, vooral de huisgemaakte cheesecake is een aanrader. Geen zin om de deur uit te gaan? Ze bezorgen ook.

Spiesjes en sangria

In Nijmegen vind je Casa Valencia, een restaurant in Spaanse sferen. Zelf die sfeer in huis halen doe je door hun gerechten af te halen. Champignons gestoofd in sherry, frisse tomatensalade, spiesjes met vis of vlees… Of je kunt kiezen voor een menu met koude of warme tapas. En vergeet niet een fles sangria erbij te bestellen.



casa-valencia.nl

Beeld: Getty Images

What we like komt uit VIVA-2021-04. Dit nummer ligt t/m 2 februari in de winkel of kun je hier online bestellen.