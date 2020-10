Herfst hotspots: Knusse terrassen met heaters en dekentjes

Dat de zomer voorbij is betekent nog niet dat de terrasjes-tijd ook voorbij is! Ook op de koudere avonden kun je nog heerlijk genieten van een borrel, maar wel verwarmd onder een dekentje. Super cozy! Dit zijn 3x verwarmde terrassen.

Hou vast die nazomer Tot 22.00 uur gezelligheid, lekker eten en een warm terras. Bij grandcafé Samen in Deventer branden de kaarsjes, staan de heaters aan en liggen de fleecedekentjes klaar. Geniet van een high wine of high cocktail om dat zomergevoel nog even vast te houden.

Samenindeventer.nl