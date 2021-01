Het is winter, dé tijd van het jaar dat we allemaal wel een vitamineboost kunnen gebruiken. Op deze drie plekken bestel je de lekkerste gezonde maaltijden.

Lekker gezond

Het take away-menu van ROOTS in Amsterdam staat bomvol lekkere en plantaardige gerechten. Van ontbijt tot een goed diner, ze hebben het allemaal. Kies voor een bietenburger of een burger van tomaat en quinoa. Liever iets zoets? Er staan ook genoeg gezonde lekkernijen met dadel, kokos of noten op de kaart.



rootsamsterdam.nl

Sla je slag

Bij MUNT Saladebar in Nijmegen haal je de lekkerste salades, vol met groenten zoals paprika, geroosterde pompoen, winterpeen en avocado. Ook leuk: zelf je salade samenstellen. Trek in iets warms? Kies dan voor een avocadoburger, pompoensoep of een veganistische curry.



muntsaladebar.nl

Vers van het land

In Maastricht ga je voor gezonde creaties naar Vers. Wat dacht je van een smoothiebowl met chiazaad, noten en vers fruit als ontbijt? Ook hebben ze talloze sappen en smoothies die vers worden geperst wanneer je ze bestelt. Alleen nog even kiezen of je gaat voor groenten of fruit. Of allebei natuurlijk.



versmaastricht.nl