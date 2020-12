3x hotspots voor de lekkerste warme drankjes to go

Het is december en de donkere straten worden verlicht met kerstlampjes. Je hebt het koud en je vingertoppen beginnen hun gevoel te verliezen. Hoe lekker is het om in dit soort situaties met een warm drankje in je handen te lopen? Een lekkere warme koffie of chocolademelk, waarmee je jezelf van binnen en buiten kunt opwarmen. Deze drie hotspots weten precies wat jij nodig hebt!

Chocolicious

Bij Rosy’s in Enschede loop je normaal gesproken binnen voor een goede lunch of vers stuk taart. Nu is het de tijd van het jaar om daar een heerlijke warme chocolademelk met slagroom to go te halen. Of een gewone koffie met wat lekkers, dat kan natuurlijk ook.

rosys.nl

Koffie, niet verkeerd Een heerlijke (vegan) cappuccino, verse espresso of een matcha latte. Bij Koffiespot in Amsterdam haal je koffie in alle soorten en maten. Ze hebben verschillende soorten bonen, dus voor ieder wat wils. Als je er dan toch bent, neem dan meteen wat lekkers mee. Het bananenbrood gemaakt door de Groene Zusjes is een echte aanrader. koffiespot.nl