Wijnen, wijnen en nog meer wijnen: 3x nieuwe wijnbars waar je wilt proosten

Er zijn nooit genoeg wijnbars! Daarom zijn we ook heel blij met deze drie nieuwe aanwinsten. Laat je vriendinnen maar alvast weten waar er dit weekend ‘gewijnd’ gaat worden.

Fijne wijnen

Ooit begonnen ze met het leveren van wijn bij evenementen. Nu is er een heuse Meisjes van de wijn pop-upstore in Utrecht. Laat ze een gezellige wijnproeverij voor je organiseren of kom er je eigen fles wijn tappen. Kun je niet kiezen? De meisjes helpen je graag de juiste keuze te maken.



meisjesvandewijn.com

Van de tap Het unieke concept van Walsjérôt in Rotterdam werkt zo: je zet een bedrag op je wijnkaart en betaalt daarmee per slok, half glas of vol glas. Zo kun je proeven zonder meteen een heel glas te hoeven betalen. Neem er wel even de tijd voor, want met meer dan zeventig verschillende wijnen valt er heel wat te proeven.

walsjerot.nl